عاصفة من الرمال الحمراء "تبتلع" جزر الكناري... فيديو

شلت الرمال الحمراء، التي جاءت نتيجة لعاصفة من الصحراء الكبرى إلى جزر الكناري، عمل مطار غران كناريا في 22 فبراير/شباط.

كان مستوى الخطر البرتقالي في جزر الكناري سببه غيوم من الرمال الحمراء، التي طوقت المنطقة نتيجة العاصفة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". جاءت عاصفة رملية من الصحراء الأفريقية، مما قلل من الرؤية إلى الحد الأدنى.

وأصبحت الظروف الجوية حرجة بالنسبة للطيارين، ونتيجة لذلك اضطر مطار غران كناريا إلى إلغاء جميع الرحلات المجدولة لهذا اليوم ورفض هبوط 19 طائرة كان من المفترض أن تهبط في الميناء الجوي.

وعلقت العاصفة أيضا عمل مطار تينيريفي الجنوبي "رينا صوفيا" وتينيريفي الشمالي، والتي أثرت على حوالي 230 رحلة.

وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية الإسبانية، ستستمر العاصفة حتى يوم الاثنين، حيث تصل سرعة الرياح القوية إلى 120 كم / ساعة.