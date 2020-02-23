تركيا تغلق حدودها مع إيران وتعلق الرحلات الجوية بسبب كورونا

قررت السلطات التركية، اليوم الأحد، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتًا خشية انتقال فيروس كورونا الذي تفشى في الجمهورية الإسلامية إلى أراضيها، بحسب ما أعلنه وزير وزير الصحة التركي.

كما أعلن الوزير، فخر الدين قوجة، في تصريحات صحفية عن توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية القادمة من إيران اعتبارًا من مساء اليوم، مشيرًا إلى منع دخول 8 إيرانيين إلى البلاد يومي الجمعة والسبت لظهور أعراض كورونا عليهم.

#عاجل | وزير الصحة التركي يعلن إغلاق المعابر الحدودية مع #إيران مؤقتا بسبب تفشي فيروس #كورونا (تصريح صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2020

​وأعلن متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وقال كيانوش جهانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني:

من بين 19 حالة تم اختبارها من أمس وحتى اليوم، تم التعرف على 15 حالة على أنها مؤكدة بواسطة Kovid 19 أو فيروس كورونا الجديد.

#عاجل | وزير الصحة التركي: تم منع 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى #تركيا السبت والجمعة الماضيين بسبب وجود أعراض مرض (فيروس #كورونا) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2020

​وأضاف جاهانبور: "أربعة من طهران، واثنان من جيلان وواحد من مقاطعة مركزي وواحد من تونكابون (مازاندران)، وتوفي ثلاثة منهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وتابع أنه "وفقا لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا الجديد في إيران، هناك 43 شخصًا ، توفى ثمانية منهم".