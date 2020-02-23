ارتفاع عدد مصابي الزلزال في إيران إلى 75

قال مجتبى كماري، رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة في مدينة خوي في شمال غرب إيران، إن عدد المصابين في إيران نتيجة الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفع إلى 75.

طهران- سبوتنيك. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن 25 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وقال صويلو، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية، "لقي 7 أتراك مصرعهم وأصيب 5 آخرين بولاية فان في الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية".

وأضاف "لا زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض".

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.