ارتفاع عدد مصابي كورونا في كوريا الجنوبية إلى 602 و5 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 602 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل خامس حالة وفاة لمصاب بكورونا، وهي امرأة كورية يبلغ عمرها 57 عاما، وترتبط بكنيسة "شينتشونجي" في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه تم تأكيد 169 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، منهم 123 حالة تم الإعلان عنهم في صباح اليوم الأحد، و46 حالة بعد ظهر اليوم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض في البلاد درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتا.

وأضافت أن آخر مرة رفعت فيها سول مستوى التأهب إلى أقصاه كان قبل 11 عاما أثناء تفشي (إنفلونزا أ) أو فيروس (إتش1 إن1).