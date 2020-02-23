أفغانستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران خشية انتقال فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات من وإلى إيران بشكل مؤقت، لمنع انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني بيان لمجلس الدفاع الوطني الأفغاني جاء فيه أن "الحكومة قررت مؤقتا تعليق الرحلات من وإلى إيران لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أنها أرسلت عينات 3 أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من ولاية هرات إلى كابول للتحليل بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة عادوا مؤخرا من مدينة قم الإيرانية".

وعلقت العديد من الدول الرحلات مع إيران، كما أعلنت تركيا إغلاق الحدود البرية بين البلدين، بعد إعلان طهران وفاة 8 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وإصابة نحو 48 آخرين.

على جانب آخر، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أزمة فيروس "كورونا"، أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.

وقال شي جين، إن أزمة فيروس "كورونا" لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد، مضيفا أن "تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".