البنك المركزي الياباني: استمرار تفشي فيروس كورونا سيؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي

أكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورادو، اليوم الأحد، أنه حال استمر تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد يؤثر الأمر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمية عن طريق إحداث خلل في سلسلة التوريد، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كورادو قوله خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية التابعة لمجموعة العشرين في الرياض، إن بنك اليابان سيحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية أثناء متابعة تطورات فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن البنك المركز جاهز لتخفيف سياسته دون تردد إذا لزم الأمر، لكنه لا يرى سببًا للنظر في هذا الإجراء الآن، مشيرًا إلى أنه لم يحدث تغير كبير لنظرة البنك بشأن الاقتصاد الياباني الذي يواصل التعافي بشكل معتدل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد حالات الإصابة في اليابان وصل إلى 770 بحلول منتصف نهار اليوم الأحد، بما في ذلك الحالات على متن دايموند برنسيس، بعد تشخيص إصابة رجل في السبعينيات من العمر في هوكايدو شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات على متن السفينة يبلغ حاليا 634 في أكبر بؤرة للمرض خارج البر الصيني الرئيسي.

من جانبه، قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو إنه يتطلع إلى إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال فصل الصيف لكنه يشعر بالقلق إزاء تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في اليابان وينتشر فيها ببطء.

وفي وقت سابق، قال جون كوتس، رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إنه في أفضل الأحوال ستكون التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين قصيرة الأجل، لكنها تأتي في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشًا.

وكتبت جورجيفنا في تدوينة على موقع الصندوق: "في ظل وجود العديد من المخاطر الأخرى، بما في ذلك الحرب التجارية الأمريكية- الصينية المتوقفة مؤقتًا والتي لم يتم تسويتها بعد، فالاقتصاد العالمي ليس في وضع جيد للتعامل مع الأثر الطويل".