صندوق النقد: كورونا ستكون له تداعيات اقتصادية حتى بعد السيطرة عليه

قالت كريستالينا جورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

وحسب "رويترز" دعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.

وقالت في بيان "قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن أزمة فيروس "كورونا"، أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.

وقال شي جين، إن أزمة فيروس "كورونا" لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد، مضيفا أن "تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".