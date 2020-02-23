29 جريحا في هجوم على مسيرة مؤيدة لأبي أحمد في إثيوبيا

ما يقرب من 30 شخصا أصيبوا في إثيوبيا، بعد هجوم بالقنابل على مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء.

وقال بيان رسمي للشرطة نقلت "أ ف ب" إن الهجوم ضد مؤيدي رئيس الوزراء يدلل على حالة عدم الاستقرار في البلاد قبل انتخابات تجري في أغسطس/آب المقبل.

#BREAKING Ethiopia: 29 injured in "bomb attack" at pro-Abiy rally pic.twitter.com/A8I1dEK3cy — AFP news agency (@AFP) February 23, 2020

ووقع الحادث في مدينة "أمبو" والتى تقع تقريبا على بعد 100 كم غرب العاصمة أديس أبابا.

وأجلت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 أغسطس/آب، بدل من 16 من الشهر نفسه.