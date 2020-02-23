تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في إيطاليا وارتفاع عدد المصابين إلى 150

أعلن مستشار الرعاية الاجتماعية لإقليم لومبارديا في إيطاليا، جوليو جاليرا، مساء اليوم الأحد، وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

روما- سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق وفاة شخصين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، في المنطقة الشمالية الشرقية من فينيتو، وامرأة في إقليم لومبارديا الشمالية.

الحالة الثالثة هي لامرأة عجوز في مقاطعة كريمونا بإقليم لومبارديا. وقال جاليرا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيطالي: "لدينا حالة وفاة أخرى. توفيت امرأة كانت في قسم السرطان لكنها أصيبت بفيروس كورونا".

ووفقًا لجاليرا، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في لومبارديا 112 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 150 حالة.

تم التأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا الجديد في خمسة أقاليم إيطالية هي لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وبيمونتي.

وقررت سلطات لومبارديا وفينيتو حظر جميع الأحداث العامة، بما في ذلك المناسبات الثقافية والرياضية.

من ناحية أخرى، قررت السلطات الإيطالية تأجيل أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة، اليوم الأحد، إلى جانب مباراة دولية للسيدات في الرجبي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.