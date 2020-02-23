مع الانتشار العالمي للفيروس القاتل... أين ظهر "كورونا" وماذا فعل حتى الآن؟

أودى فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في وسط الصين نهاية العام الماضي لأول مرة، بحياة أكثر من 2400 شخص في البلاد، وأصاب عشرات الآلاف، إضافة إلى انتشاره في أرجاء متفرقة من العالم.

وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 25 حالة وفاة خارج البر الرئيسي للصين، إلى جانب ما يزيد على 1500 إصابة، تركزت أغلبها في كوريا الجنوبية واليابان قبل أن تنضم إيران وإيطاليا إلى قائمة البؤر المحتمل تحولها إلى مناطق موبوءة.

وفيما يلي مخلص للمناطق التي ظهر فيها الفيروس المعروف باسم "كوفيد 19"، وما تسبب به من إصابات ووفيات، بحسب تقريرين منفصلين لوكالة "فرانس برس" وصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

الصين:

حتى اليوم الأحد، أصيب نحو 77 ألف شخص وتوفي أكثر من 2460 آخرين في البر الرئيسي للصين، معظمهم في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي التي ظهر بها أول إصابة.

كما توفي شخصان وأصيب 74 آخرين في مدينة هونغ كونغ، فيما أصيب 28 وتوفي شخص واحد في تايوان، وكذلك تم تسجيل عشر إصابات في ماكاو.

اليابان:

بلغ عدد المصابين 838 شخصًا و4 حالات وفاة مع تحذيرات من تداعيات اقتصادية سيئة، وكانت أغلب الإصابات والوفيات لمسافرين على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي تم عزلها قبالة السواحل اليابانية.

كوريا الجنوبية:

أصيب حتى الآن، 602 شخص بفيروس كورونا في كورويا الجنوبية، وتوفي 6 منهم. قفز عدد الحالات بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية بعد تفشي المرض بين أفراد إحدى الطوائف الدينية في مدينة دايجو الجنوبية.

إيطاليا:

تجاوز عدد المصابين 150 مصابًا، وتوفي 3 أشخاص (رجل وامرأتان)، وتركزت أغلب الإصابات في إقليم لومبارديا، لكن الفيروس القاتل ظهر في أربعة أقاليم أخرى هي فينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وبيمونتي.

تسبب ذلك في تأجيل بعض مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في البلاد، إلى جانب بعض الأنشطة الرياضية، كما حظرت لومبارديا وفينيتو جميع الأحداث العامة، بما في ذلك المناسبات الثقافية والرياضية. ويواجه نحو 50 ألف مواطن احتمال العزل داخل مدنهم.

إيران:

تطورت الأمور في إيران سريعًا أيضًا، فبعد اكتشف أول إصابة الأسبوع الماضي، قفز العدد الإجمالي إلى 43 إصابة و8 وفيات. قررت عدة بلدان تعليق حركة الطيران مع الجمهورية الإسلامية، كما أعلنت تركيا وباكستان إغلاق الحدود البرية معها.

بقية العالم

سجلت كل من فرنسا والفلبين حالة وفاة وحيدة، إلى جانب إصابات بواقع 12 و3 لكل منهما على التوالي. هذا ولم تشهد أي دولة أخرى حالات وفاة حتى الآن، لكن الإصابات ظهرت تقريبًا في جميع أنحاء العالم وجاء توزيعها كالتالي:

سنغافورة 89 إصابة، و35 في تايلاند ومثلهم في الولايات المتحدة و22 في ماليزيا و23 في أستراليا و16 فيتنام ومثلهم في ألمانيا و11 في الإمارات، إلى جانب 9 حالات في بريطانيا ومثلهم في كندا و3 في الهند وحالتين في إسبانيا وروسيا.

كما ظهرت إصابة واحدة في كل من نيبال وسري لانكا وكمبوديا وفنلندا والسويد وبلجيكا وإسرائيل ولبنان ومصر.