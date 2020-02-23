النمسا تمنع دخول قطار من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركابه بكورونا

قالت وسائل إعلام نمساوية، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن السلطات النمساوية منعت دخول قطار قادم من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركابه بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة (أو.إي 24) النصفية في موقعها الإلكتروني، إن القطار ينتظر الآن داخل الأراضي الإيطالية، بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة أو وزارة الداخلية في النمسا أو الشركة المشغلة للقطار.

وارتفع عدد حالات الإصابة في إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تأثرا، إلى أكثر من 150 حالة اليوم الأحد بالإضافة إلى وفاة ثلاثة مصابين. ودفع تفشي المرض الحكومة الإيطالية إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في شمال البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".