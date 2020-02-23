وكالة: شفاء أول حالة لمريض مصاب بفيروس كورونا في طهران

كشف طبيب في مستشفى مسيح دانشوري، في العاصمة الإيرانية طهران، عن أول حالة شفاء لمريض كان مصابا بفيروس كورونا الجديد في العاصمة.

طهران - سبوتنيك. وأكد الطبيب، محمد رضا هاشميان، في تصريحات نقلتها وكالة المراسلين الشباب، اليوم الاثنين "أول حالة شفاء لمريض إيراني مصاب بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونقله من وحدة العناية المركزة إلى الجناح العادي".

يتبع...