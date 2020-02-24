حزب الليكود يتجاوز منافسه أزرق أبيض في استطلاعين للرأي قبيل الانتخابات الإسرائيلية

كشف استطلاعين جديدين، مساء الأحد، عن تجاوز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، والذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامن نتنياهو، لأول مرة، منافسه تحالف الجنرالات أزرق أبيض بزعامة بني غانتس، في نتائج استطلاعين أجراهما قناتين إسرائيليتين عن انتخابات الكنيست، والتي ستجري الأسبوع المقبل في الثاني من مارس/آذار المقبل.
القدس - سبوتنيك. وأظهر استطلاع القناة الإسرائيلية الثانية، أن "حزب (الليكود) يحصل على 34 مقعدا مقابل 33 لتحالف (أزرق أبيض)".
كما كشفت نتائج الاستطلاع، بأن القائمة المشتركة تحصل على 13 مقعدا، تحالف العمل-ميرتس مع 10 مقاعد، والحزبين المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" يحصل كل واحد منهما على 8 مقاعد، فيما حصل حزب "يسرائيل بيتنو" على 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين "يمينا" 7 مقاعد، وحزب عوتسماه يهوديت لا يتجاوز نسبة الحسم.
أما قناة "كان" فأجرت استطلاعا للرأي أظهر، أن "حزب (الليكود) يحصل على 35 مقابل 34 لـ (أزرق أبيض)، لكن من ناحية التكتلات الحزبية ف‘ن الوضع بقي كما هو، ولم ينجح أي تكتل من تشكيل حكومة".
وأشار استطلاع قناة "كان" بأن "القائمة المشتركة" الممثلة للفلسطينيين حملة الجنسيات الإسرائيلية داخل ستحصل على 14 مقعدا، وتحالف "العمل-ميرتس" يحصل على 9 مقاعد، وحزب "شاس" المتدين 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين "يمينا" مع 6 مقاعد،" وعوتسماه يهوديت" لا تتجاوز نسبة الحسم.
وبموجب هذا الاستطلاع فإن تحالف أحزاب اليمين يحصل على 57 مقعدا، بينما تحالف المركز-يسار مع القائمة المشتركة يحصل على 56 مقعدا.
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