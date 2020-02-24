الصين تسجل 150 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا والإصابات تتجاوز 77 ألف شخص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2592، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة نحو 77159.

موسكو -سبوتنيك. وقال بيان للجنة، اليوم الاثنين، "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد إلى 2592 في الصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 77150 حالة".

وأضاف البيان، أن "24.734 شخصا قد تعافوا من المرض، من بين 49.824 شخصا يتلقون العلاج حاليا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهناك 9،915 حالة خطيرة".

وأكد البيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، وتم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة (149 منها في مقاطعة هوبى، مركز اندلاع المرض)".

السلطات الصينية، أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي المتسبب به الفيروس إلى 2442 حالة، وأكثر من 76.9 ألف إصابة مؤكدة.



وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا الجديد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".