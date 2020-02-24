إعلام أمريكي: لايوجد دلائل على أن روسيا تساعد ترامب في الانتخابات

صرحت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة لاتملك أي دلائل على تدخل روسي في انتخابات 2020، لإعادة إنتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبحسب مانقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه لايوجد أي دلائل على تدخل روسي في الانتخابات من أجل استمرار ترامب في الحكم.

وقالت الشبكة بأن شيلبي بيرسون، المتحدثة باسم المخابرات الأمريكية قد بالغت في المعلومات المقدمة لها بشأن "تدخل روسي" في انتخابات الرئاسة 2020، حيث صرحت بأن روسيا حريصة على إعادة انتخاب ترامب، في الوقت الذي قال فيه ثلاثة مسؤولين من الأمن القومي لشبكة "سي إن إن" بأنه لايوجد أي دليل على تدخل روسي يستهدف إعادة انتخاب ترامب من جديد.

وأضاف أحد المسؤولين أن روسيا تريد شخصا محاورا يمكن العمل معه.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتيري بيسكوف، قد تحدث في وقت سابق على أن مثل هذه الاتهامات ستزداد باقتراب موعد الانتخابات، كما وصف مانشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق عن وجود تقارير من الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن محاولة روسيا مساعدة ترامب في إعادة انتخابه وتدخلها بالإنتخابات التمهيدية، بـ"مرض جنون العظمة".