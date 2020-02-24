وزير الصحة الإيراني: وفاة 12 شخصا بسبب فيروس "كورونا"

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، إنه توفي 12 شخصا، بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، عن الناطق باسم البرلمان، أسد الله عباسي، أن وزير الصحة، سعيد نمكي، أفاد خلال اجتماع داخل البرلمان بـ"إصابة 47 شخصًا بفيروس كورونا في عموم إيران، ووفاة 12 شخصا حتى الآن".

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

كما أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا"، بعد أيام من إعلان الحكومة، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني.

فيما قررت السلطات التركية والأفغانية والعراقية، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتا خشية انتقال فيروس كورونا الذي تفشى في إيران إلى أراضيها.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا الجديد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

ووفقا لأخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24734 شخصا من المرض.