قطر تتخذ إجراء عاجلا مع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية

قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، إنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية، للحجر الصحي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيانها، إن "قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

يتبع...