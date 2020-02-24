الصحة الأفغانية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية هرات

أعلنت أفغانستان، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "وان تي في" الأفغانية عن وزير الصحة، فيرزو الدين فيرزو، قوله في مؤتمر صحفي إن: "شخصا في ولاية هرات، غربي البلاد، ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد"، موضحا أن المصاب كان من بين ثلاثة من الحالات المشتبه بها بالولاية.

وأعلنت السلطات في الصين بلوغ عدد حالات الوفاة بالفيروس المستجد 2595 بعد وقوع 150 حالة وفاة جديدة.

ووفقا للتقارير اليومية التي تصدرها لجنة الصحة في هوبي، فقد حصلت غالبية الوفيات في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي.