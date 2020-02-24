"نحن الآن دون قائد"... نائب مدينة "قم" الإيرانية يهاجم روحاني ووزير الصحة

تحدث نائب مدينة قم الإيرانية، أحمد أمير آبادي فراهاني، عن تفاصيل إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية محمد رضا قدير، ساخرا من الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الصحة سعيد نمكي.

وقال فراهاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "السيد رئيس الجمهورية، قال إن وزير الصحة هو قائد عمليات مكافحة كورونا.. هذا جيد، لكن قم هي مركز كورونا فلماذا هذا القائد لا يزور قم"، مضيفا أن "التحاليل الطبية لرئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، كانت إيجابية وأثبت إصابته".

وتابع قائلا: "يعني أن القائد الموجه لعمليات مكافحة الفيروس جريح ونحن الآن دون قائد".

— احمدامیرآبادی فراهانی (@ahmadamirabadi1) February 23, 2020

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم في إيران، بفيروس كورونا الجديد بعد تواصله المباشر مع مرضى بالفيروس والإشراف على علاجهم.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 12 حالة والإصابات إلى 74 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.