عزل 7.9 ألف جندي بسبب تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن مون هونغ سيك، الناطق باسم وزارة الدفاع الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، أن الوزارة فرضت الحجر الصحي على 7.9 ألف من العسكريين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أصيب 11 جنديا بنوع جديد من فيروس كورونا. كما عزلت السلطات كل شخص على اتصال بالمصابين، وكذلك الذين كانوا في مدينة دايغو، حيث انتشر المرض.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الناطق قوله "من بينهم حوالي 350 شخص يظهر عليهم أعراض المرض أو لديهم اتصال مباشر مع المصابين".

صدرت أوامر إلى الوحدات العسكرية الكورية الجنوبية بزيادة اليقظة حتى لا يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى تقويض دفاع البلاد. أشار مون هونغ سيك إلى أن وزارة الدفاع في جمهورية كوريا تأخذ الظروف الحالية على محمل الجد وتؤيد التدابير المتخذة لمكافحة COVID-2019.

وأعلنت كوريا الجنوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اكتشاف 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 763 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن 129 حالة جديدة من إجمالي الحالات الجديدة البالغ عددها 161 حالة، مرتبطة بكنيسة شينتشونجي في مدينة ديغو الكبرى التي تبعد حوالي 300 كلم من جنوب شرق سيئول، مضيفة أنها تجري تحقيقات في كيفية الإصابة لـ 32 حالة جديدة، وفقا لوكالة "يونهاب".

كما أعلنت عن حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 أشخاص.