تأجيل الجلسة السنوية للبرلمان الصيني بسبب فيروس كورونا

قررت اللجنة الدائمة للجمعية التمثيلية الشعبية لعموم الصين، الهيئة التشريعية العليا في الصين، تأجيل الجلسة البرلمانية السنوية بسبب وباء فيروس كورونا، وفقا لوثيقة وزعت بعد الاجتماع، اليوم الاثنين.

بكين - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي أذاعه التلفزيون الصيني: "تم خلال الجلسة اتخاذ قرار بتأجيل افتتاح الجلسة الثالثة للجمعية التمثيلية الشعبية لعموم الصين".

كان من المقرر انعقاد الجلسة البرلمانية السنوية الشعبية لعموم الصين في الـ 5 من شهر آذار/مارس القادم، وخلال الجلسة، التي تستمر نحو 10 أيام، يتبنى النواب خططا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومشروع الميزانية، والميزانية العسكرية، وكذلك النظر في القوانين التشريعية الأخرى.

ووفقا لآخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24734 شخصا من المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.