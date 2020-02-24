برلماني إيراني يعلن وفاة 50 شخصا بسبب فيروس "كورونا" في مدينة "قم"

أعلن النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، وفاة 50 شخصا بسبب فيروس "كورونا" في "قم" وحدها.

وأوضح النائب، في كلمة أمام البرلمان الإيراني ، اليوم الاثنين، أن "10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بالفيروس"، مؤكدا أن "التقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق".

وقال فراهاني، إن "الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع"، داعيا إلى ضرورة فرض الحجر الصحي على المدينة، وإغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك.

وتابع: "خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية تم إيفاد 4 مختصين رئة إلى قم لكنهم فروا من المدينة في الليل".

من جانبه، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن إيراج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني قوله إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب حوالي 61 بفيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن أغلب الحالات التي شهدتها إيران كانت في قم

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم في إيران، بفيروس كورونا الجديد بعد تواصله المباشر مع مرضى بالفيروس والإشراف على علاجهم، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.