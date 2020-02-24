رسميا... مهاتير محمد يتقدم باستقالته لملك ماليزيا

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن مهاتير محمد استقالته في بيان نشر على حسابه الرسمي على (تويتر) دون إبداء الأسباب، كما أعلن انسحابه من منصب رئيس حزب "باكاتان هارابان"(تحالف الأمل).
ولكن إبراهيم اتهم مؤخرا من وصفهم بـ"الخونة" داخل حزبه بالاتفاق مع حزب مهاتير على التخطيط لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع المعارضة.
ورأت الصحف الماليزية أن قرار مهاتير يهدف لتكوين ائتلاف جديد مع المعارضة للتغلب على تراجع شعبية الحكومة.
وعمل إبراهيم نائبا لمهاتير حين تولى الأخير منصب رئيس الوزراء من 1981 إلى 2003، وتميزت علاقتهما بكونها شائكة على الرغم من اعتبارهما أبرز شخصيتين سياسيتين بالبلاد.
Kenyataan Akhbar : Peletakan Jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pic.twitter.com/naW2MajfsG
— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) February 24, 2020
وتولى مهاتير، 94 عاما، منصبه في مايو/ أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.
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