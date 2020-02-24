الرئيس الإيراني يوجه بتعبئة كل الإمكانات وبذل أقصى الجهود لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة 12 شخصا حتى الآن، وإصابة نحو 64 آخرين.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع محافظي قم وجيلان، إذ تلقى روحاني منهما آخر التقارير بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار الفيروس القاتل والقضاء عليه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأعرب روحاني عن تعاطف الحكومة مع أبناء المحافظتين وخاصة عوائل ضحايا هذا الفيروس، داعيا المسؤولين إلى تعبئة كل الإمكانات وبذل أقصى الجهود لطمأنة المواطنين والعمل على حفظ سلامتهم.

كما أعرب عن أمله أن تتمكن الخلية الوطنية بقيادة وزير الصحة من السيطرة والقضاء على الفيروس في أقرب وقت وبأقل الخسائر.

وتقدم الرئيس الإيراني بالشكر والتقدير للجهود المتواصلة بلا انقطاع التي يبذلها الأطباء والكوادر الطبية في مستشفيات البلاد لمعالجة المصابين وتطويق انتشار الفيروس.

وقال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصا، فيما توفي 4 جدد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى 12 شخصا.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.