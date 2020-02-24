الصين: إصابة أكثر من 3 آلاف من العاملين بالصحة بفيروس كورونا

قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، إن أكثر من ثلاثة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في الصين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في البلاد في أواخر العام الماضي.

وقال المسؤول ليانغ وان نيان أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع بوريس أيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين "إن أغلب حالات الإصابة ظهرت في إقليم هوبي مركز انتشار المرض الذي أودى بحياة نحو 2600 شخص في بر الصين الرئيسي حتى الآن".

وأضاف أن الإصابات وقعت على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس حتى نهاية أمس الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.