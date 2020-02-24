الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى 27 فبراير/ شباط الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

أنطاكيا– سبوتنيك. وقال مصدر في مكتب الإعلام في الخطوط الجوية التركية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "قررت الخطوط الجوية التركية إيقاف رحلاتها الجوية إلى مدن أصفهان ومشهد وشيراز وتبريز بشكل متبادل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف المصدر: "كما حددت الشركة عدد رحلاتها للعاصمة الإيرانية طهران إلى رحلتين أسبوعيا".

وأشار المصدر إلى أن "الخطوط الجوية التركية ستواصل ترقب الوضع حول تفشي فيروس كورونا في هذه الفترة، وقد يتم تمديد قرار إيقاف الرحلات إلى المدن الإيرانية بحسب الوضع في البلاد".

وأعلنت تركيا، أمس الأحد، أنها ستغلق معابرها الحدودية مع إيران من طرف واحد، وأنها ستوقف جميع الرحلات الجوية والبرية، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس حتى نهاية أمس الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.