مدمرة أمريكية تدخل مياه البحر الأسود... فيديو

انتشر مقطع مصور على اليوتيوب يظهر لحظة دخول المدمرة الأمريكية "روس" إلى مياه البحر الأسود عابرة لمضيق البوسفور وخلفها عدد من السفن الصغيرة.

ووفقا للبنتاغون فإن الهدف من دخول هذه المدمرة إلى مياه البحر الأسود هو لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وبحسب تصريحات الجيش الأمريكي فإن هدف هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات مع شركائها في حوض البحر الأسود.

ويعبر دخول المدمرة لمياه البحر الأسود هو الأول للسفن الأمريكية هذا العام، وفي عام 2019 قامت سفن حربية تابعة لحلف "الناتو" بتنفيذ 13 حملة من هذا النوع.

وأعلن مركز إدارة الدفاع الوطني في وقت سابق، أن أسطول البحر الأسود الروسي يراقب البحرية الأمريكية بعد دخولها إلى البحر الأسود يوم الأحد.