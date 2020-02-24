البيت الأبيض يستعد لطلب حزمة الإنفاق الطارئة من الكونغرس لمواجهة كورونا

نقلت وكالة رويترز عن صحيفة واشنكن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض يستعد لطلب حزمة الإنفاق الطارئة من الكونغرس لتمويل عملية مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين نقلا عن ثلاثة أشخاص لم تكشف عن هوياتهم، اطلعوا على الخطة، أن البيت الابيض قد يطلب ما يقرب من مليار دولار من المشرعين الأمريكيين للمساعدة في تعزيز استجابة البلاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة أنه قد يتم إرسال طلب البيت الأبيض إلى الكونغرس في غضون أيام قليلة.