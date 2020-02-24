قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون للمرة الثانية خلال أيام وتهدد الأسرى

رام الله- سبوتنيك. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إن "عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس، وإدارة مصلحة السجون تهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين".

يشار إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية قد نفّذت، الأربعاء الماضي، عملية قمع لقسم (4) في ريمون الواقع بصحراء النقب.

كانت إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت، الأسبوع الماضي، أسرى سجن ريمون بإجراءات تضييق ستُنفذها بحقهم اعتبارا من مطلع مارس/ آذار المقبل، وهي جزء من توصيات "لجنة أردان" التي تشكلت منتصف عام 2018.

وسبق سجن "ريمون"، إجراءات فرضت على الأسرى في سجن "عوفر"، من بينها حظر أصناف غذائية معينة، ومواد تنظيف محددة في متجر السجن، مع تقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم.