منظمة الصحة تطالب الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية"

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

واستمر عدد الوفيات بالارتفاع في الصين التي كانت أول بلد يظهر فيه الفيروس أواخر العام الماضي، حيث سجلت السلطات الطبية 150 حالة وفاة خلال الليلة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفيين إلى ما يزيد على 2600 شخص.

وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطالية التي تتسارع بها معدلات الإصابة.

وتم تسجيل حالات وفاة أيضًا في هذه البلدان الثلاثة، قبل أن تعلن بلدان البحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان وأفغانستان اليوم الإثنين عن تسجيل إصابات بالفيروس داخل أراضيها.