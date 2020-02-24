ارتفاع عدد المصابين في حادث دهس بألمانيا إلى 30 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث دهس بألمانيا، اليوم الأثنين، إلى 30 شخصا، جراء عملية دهس شهدتها بلدة فولكمارسن، غرب البلاد.

واندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، بولاية هيسن غرب ألمانيا اليوم أثناء احتفال مدن ألمانية عديدة بما يسمى "اثنين الورود"، وأسفر الحادث عن إصابات وصف بعضها بـ"الخطيرة"، بينهم أطفال.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية أن حوالي ثلث المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بخصوص العدد.

وقالت الشرطة في صفحة عبر تويتر :"تم إلغاء جميع العروض المهرجانية في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، كإجراء احترازي."

— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث خلف نحو 10 مصابين على الأقل، وقالت إن الضحايا كان من بينهم أطفال، وإن شهود عيان يعتقدون أن السائق كان يوجه السيارة نحو الحشد.

وأفادت الشرطة الألمانية أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به، بحسب إذاعة صوت ألمانيا، "دويتشه فيله".

​وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة عددا من الهجمات الإرهابية، أسفر أحدها عن مقتل 12 شخصا في قلب برلين في ديسمبر/كانون الأول 2016.