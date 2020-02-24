الشرطة الألمانية تكشف تفاصيل جديدة في حادث دهس فولكمارسن

قالت الشرطة الألمانية، إن سائق السيارة الذي دهس عددًا من المشاة تجمع احتفالي في مدينة فولكمارسن، يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو مواطن ألماني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة لإذاعة "هيسينشاو" المحلية، إن قوات الأمن لم تتمكن على الفور من جمع معلومات حول دوافع الرجل، لكنها تعتقد أنه تصرف عن قصد.

ومع ذلك نقلت صحيفة "دي فيليت" الألمانية عن مسؤولين في وزارة الداخلية بولاية هس، قولهم إنه لا يمكن التأكد مما إذا كان الحادث "هجومًا" أم لا، مضيفين أن السائق المحتجز لا يمكن استجوابه في الوقت الراهن.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اختراق سيارة مسرعة لحشد من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددًا من الجرحى.

​وأضافت الشرطة في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة على الفور. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث خلف نحو 30 مصابًا على الأقل، وقالت إن الضحايا كان من بينهم أطفال، وإن شهود عيان يعتقدون أن السائق كان يوجه السيارة نحو الحشد.