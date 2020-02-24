وزيرا خارجية إيران وتركيا يبحثان هاتفيا سبل مواجهة فيروس كورونا الجديد

طهران– سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأثنين "ناقش وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في المنطقة وسبل مواجهته".

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا خلال مكالمة هاتفية "الحاجة إلى الحفاظ على المعاهدات المشتركة وتعزيزها بما يتوافق مع المعايير الصحية والوقائية".

وكانت الخطوط الجوية التركية، قد أعلنت اليوم الاثنين، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى 27 فبراير/ شباط الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

وقال مصدر في مكتب الإعلام في الخطوط الجوية التركية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "قررت الخطوط الجوية التركية إيقاف رحلاتها الجوية إلى مدن أصفهان ومشهد وشيراز وتبريز بشكل متبادل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف المصدر "كما حددت الشركة عدد رحلاتها للعاصمة الإيرانية طهران إلى رحلتين أسبوعيا".

وأعلنت تركيا، أمس الأحد، أنها ستغلق معابرها الحدودية مع إيران من طرف واحد، وأنها ستوقف جميع الرحلات الجوية والبرية، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت إيران قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 14 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 64 شخصا