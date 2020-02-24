إيران: يمكننا إنتاج مليار متر مكعب غاز يوميا من الشهر القادم

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية اليوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في بارس الجنوبي.

والحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.

وحسب "رويترز" قال زنغنه "بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار).. وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا".

وكان الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا" قد ذكر نقلا عن وزير النفط بيجن زنغنه، قبل أيام، أن إنتاج حقول غرب كارون النفطية في جنوب غرب إيران زاد بمقدار خمسة أمثال في الأعوام الستة الماضية.