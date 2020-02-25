السفارة الروسية بواشنطن تعرب عن قلقها إزاء مزاعم تدخل موسكو من جديد بالانتخابات الأمريكية

أعربت السفارة الروسية في واشنطن، عن قلقها العميق إزاء مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، مؤكدة أن نشر مثل هذه "الأخبار" مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات الروسية الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "تعرب السفارة الروسية في الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال الترويج لدوامة جديدة من التكهنات حول تدخل روسيا المزعوم، في الانتخابات الأمريكية".

وأضاف البيان، "أنه من اللافت للنظر كيفية استغلال القوى السياسية في واشنطن هذه الخرافة لتحقيق أغراضها الانتهازية، واتهام بعضهم البعض بقضايا بعيدة عن الواقع، وبالتحديد "قضية تدخل روسيا" أصبحت تقليدا سياسيا أمريكيا سيئا".

وتابع البيان: "موقفنا بسيط ومفهوم، روسيا لا تتدخل في العمليات الداخلية للبلدان الأخرى".

وشدد البيان، "نحث السياسيين على إنهاء هذه المزاعم، كما أن العنصر المعادي لروسيا في الصراع بين الأحزاب في الولايات المتحدة أدى بالفعل إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات الثنائية".

صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأنه في الكرملين يعتبرون مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، نوعا من "الجنون" وهم يتوقعون نموا لمثل هذه "الأخبار" مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكتبت "نيويورك تايمز"، بالإشارة إلى الاستخبارات الأمريكية، بأن روسيا ستحاول دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إعادة انتخابه بالانتخابات القادمة التي ستجري نهاية هذا العام 2020، بما في ذلك ومن خلال التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، من خلال عمليات قرصنة منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما نفت موسكو تلك المزاعم، مؤكدة عدم ضلوعها في مثل تلك العمليات.