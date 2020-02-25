إيران: سنتغلب على فيروس كورونا بالوحدة والتلاحم والتعاون الداخلي

أعلن وزير الداخلية الإيراني، ​عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الثلاثاء، عن​ ضرورة التغلّب على "​فيروس كورونا​" القاتل من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية تصريحات وزير الداخلية الإيرانية خلال مؤتمره الصحفي قائلا: "الاجتماع تدارس قضية "فيروس كورونا" وتبعاتها الاقتصاديّة في البلاد".

وأوضح فضلي قائلا: "توفير السلع والبضائع وتوزيعها في البلاد من مهمات الحكومة والأجهزة التنفيذية".

وأشار إلى أن "مندوبي الأجهزة التنفيذية المعنية حضروا الاجتماع وطمأن ممثلو وحدات الإنتاج والتوزيع بعدم حدوث مشكلة ما في مسار تقديم الخدمات وأسعار السلع والبضائع".

وذكر فضلي أن "رئيس الجمهورية كلف الأجهزة التنفيذية والوزارات كافة بأن تقدم الخدمات اللوجستية والدعم اللازم لوزارة الصحة بصورة مستمرة"، مركزا على أن "وسائل الإعلام المناهضة وأعداء الشعب الإيراني يقومون ببث أكاذيب وأنباء مزيفة حول "فيروس كورونا" في البلاد".