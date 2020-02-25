ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إيران إلى 14 شخصا بعد الإعلان عن حالتين جديدتين

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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين.