وفاة أكبر معمر على وجه المعمورة في اليابان عن عمر يناهز 112 عاما

رحل أكبر معمر في اليابان والعالم، واتانابي تيتيتسو، عن عمر يناهز 112 عاما، يوم 23 شباط/ فبراير، حسبما أفادت وكالة "كيودو".

ونقلت الوكالة عن عائلة المتوفي، أن الرجل توفي في دار للرعاية في ولاية نيغاتا. وقبل أقل من أسبوعين في الـ12 من شباط/ فبراير، دخل الياباني في قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر رجل معمر على وجه الأرض.

Congratulations to Japan's Chitetsu Watanabe who has been confirmed as the world’s oldest man living at 112 years old > https://t.co/rSAz65nIl1pic.twitter.com/G7BVIy1o0y — GuinnessWorldRecords (@GWR) February 12, 2020

ولد واتانابي في 5 آذار/ مارس عام 1907، لعائلة فلاحية وانتقل إلى تايوان في سن العشرين، حيث أمضى 18 عامًا قبل أن يعود إلى اليابان.

Chitetsu Watanabe is 112 years old and 344 days. https://t.co/jdMEpVOOQp — USA TODAY (@USATODAY) February 12, 2020

وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.