ميلانيا ترامب تحضر "صف السعادة" في مدرسة هندية... صور

حضرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، صف السعادة في مدرسة دلهي الحكومية.

ورحب طلاب المدرسة بميلانيا ترامب بالزهور والأعلام والغناء، وقدمت طالبة صغيرة باقة من الزهور للسيدة الأولى. وتظهر ميلانيا على الصور وعلامة "تيلاك" التقليدية الهندية على جبينها.

Delhi: First Lady of the US, Melania Trump arrives at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School. She is visiting the school as part of her visit to the city today. pic.twitter.com/EnuVWjO7KB — ANI (@ANI) February 25, 2020

وتفاعلت ميلانيا مع الأطفال والمدرسين خلال الدرس في مدرسة "سارفودايا" كما تطلعت إلى تفاصيل برنامج صف السعادة.

#WATCH Delhi: First Lady of the United States, Melania Trump interacts with students and teachers at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/Tjn7t7dnAK — ANI (@ANI) February 25, 2020

ويمارس الطلاب العديد من الأنشطة في هذا الصف منها التأمل واللعب والأدب التي تهدف إلى الحد من مستويات القلق والضغط لدى الأطفال.

Delhi: First Lady of the US, Melania Trump interacts with the students at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/gLbRXGPOp5 — ANI (@ANI) February 25, 2020

وقال كبير الوزراء في دلهي، آرفيند كيجريوال، على تويتر: "فلوتس (ميلانيا) ستحضر صف السعادة في مدرستنا اليوم. وهذا يوم عظيم للمعلمين والطلاب والمواطنين، فالهند علمت العالم الروحانية لقرون وأنا سعيد فميلانيا ستأخذ رسالة السعادة معها من مدرستنا".

تستغرق زيارة دونالد ترامب إلى الهند 17 ساعة فقط، وقبل الوصول إلى مدينة أحمد آباد مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي، تتزود طائرة ترامب بالوقود في ألمانيا.

وسيجري ترامب مع مودي، محادثات اليوم الثلاثاء، التي من المتوقع أن تعمق العلاقات بين بلديهما.