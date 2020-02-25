فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها.

قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فو ديغ دام، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض.

وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

HANOI: All 16 people in Vietnam infected with a new coronavirus have been cured, the health ministry said on Tuesday, adding that no new cases have been recorded since Feb 13. #BangkokPost #World https://t.co/6NecxTfYVX — Bangkok Post (@BangkokPostNews) February 25, 2020

وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الفيتنامية إلى أن المريض الأخير هو رجل خمسيني أصيب بالفيروس من ابنته العائدة من مدينة ووهان الصينية.

يذكر أن فيتنام أوقفت حركة الطيران مع الصين في أواخر يناير الماضي مع إغلاق جزئي لحدودها البرية معها.