ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار

نيودلهي - سبوتنيك. قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع. وقد اتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز " أباتشي و إم إن – 60 إر".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود القوات البحرية الهندية بمروحيات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.
ونقلت قناة "إن دي تي في" عن ترامب: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدًا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند وغيرها من المعدات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار".
في 19 فبراير/ شباط، ذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند قد وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للبحرية الهندية.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد غربي الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.
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