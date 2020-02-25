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09:00 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته خلال زيارة رسمية في الهند

    ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار

    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

    نيودلهي - سبوتنيك. قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع. وقد اتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز " أباتشي و إم إن – 60 إر".

    © AP Photo / Evan Vucci
    السلطات الهندية تبذل مجهودا لإبعاد الحيوانات الضارية عن طريق ترامب... صور

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود القوات البحرية الهندية بمروحيات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.

    ونقلت قناة "إن دي تي في" عن ترامب: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدًا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند وغيرها من المعدات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار".

    في 19 فبراير/ شباط، ذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند قد وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للبحرية الهندية.

    ​ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد غربي الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.

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    منتخب الهند, منتخب الهند, الهند
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