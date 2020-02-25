رئيس وزراء إيطاليا يكشف سبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، سبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وألقى كونتي في تصريحات نقلها الإعلام الإيطالي اللوم على تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا على سوء إدارة المستشفيات شمالي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: "وصلنا إلى هذه المرحلة، لأننا ينبغي أن نعلم أن الطريقة التي كان يدار بها أحد المرافق الصحية (مستشفى) شمالي إيطاليا لم تكن مناسبة تماما".

وتابع بقوله: "هذا القصور بالتأكيد، ساهم في انتشار الفيروس بصورة كبيرة".

ولكن رفض كونتي تسمية المرفق الصحي، الذي كان سببا في تفشي فيروس "كورونا".

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن مركز تفشي كورونا الرئيسي، كان في مدينة كودونغو، التي تبعد حوالي 60 كيلومترا جنوبي مدينة ميلانو.

وتم وضع كودونغو وعددا من المدن الأخرى شمالي إيطاليا تحت إجراءات العزل، في محاولة لوقف انتشار "كورونا".

وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا عن وفاة العديد من المواطنين بسبب فيروس كورونا القاتل حيث فاق عدد الإصابات المئات.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية، إن شخصا خامسا توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، حسب وكالة "رويترز".

ومن جانبه كشف رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا ليتجاوزالعدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 80 ألفا و150 حالة، وازدادت عدد الوفيات إلى ألفي و699 شخصا.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه تم شفاء 27 ألفا و689 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.