الهند والولايات المتحدة قررتا رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة العالمية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند والولايات المتحدة قررتا رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة عالمية شاملة.

نيودلهي - سبوتنيك. وقال مودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيودلهي: "قررنا رفع العلاقة الهندية الأمريكية إلى مستوى شراكة عالمية شاملة"، مشيرا إلى البلدين اتفقا على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية، مضيفا "لقد أجرى وزيري التجارة محادثات إيجابية. كلانا قرر أن فرقنا يجب أن تعطي الشكل القانوني لهذه المفاوضات التجارية. كما اتفقنا على البدء في التفاوض على اتفاق تجاري شامل".

وأشار مودي إلى أنه ناقش خلال المحادثات مع ترامب "جوانب مهمة من الشراكة الهندية الأمريكية"، قائلاً بهذا الصدد: "ناقشنا اليوم جميع الجوانب الهامة للشراكة بين الهند والولايات المتحدة، سواء كانت الدفاع والأمن، أو الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، أو التجارة، أو العلاقات بين الشعبين. إن تعزيز العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة هو جانب مهم من جوانب شراكتنا".

ونوه إلى أن الهند تجري المزيد والمزيد من المناورات مع القوات الأمريكية. وقال أن "منتجي الدفاع لدينا أصبحوا جزءا من سلسلة الإمداد الخاصة ببعضنا البعض. واليوم تقوم القوات الهندية بمعظم مناوراتها مع القوات الأمريكية. كما أننا نوسع التعاون لتعزيز أمن بلادنا ومكافحة الإرهاب الدولي".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل إلى الهند يوم أمس الاثنين. واليوم الثلاثاء بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.