قائد الجيش الإيطالي يؤجل زيارته إلى إسرائيل بسبب فيروس "كورونا"

أرجأ قائد هيئة أركان الجيش الإيطالي إينزو فيتشياريلي، زيارته المقررة إلى إسرائيل على رأس وفد إيطالي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا.

القدس - سبوتنيك. وأكد الجيش الإسرائيلي هذه المعلومات، وذكرت إذاعة الجيش إنه "نظرا لاعتبارات لدى الجانب الإيطالي، قرر فيتشياريلي تأجيل زيارته، إلى وقت لاحق".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن اتخذ إجراءات احترازية على ضوء انتشار فيروس "كورونا"، وأعلن الجيش عن فرض حظر سفر كامل إلى " الصين وهونغ كونغ "، وتقليص عدد الرحلات الجوية إلى دول أخرى، في محاولة لمنع إصابة جنوده بهذا الفيروس المستجد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش يستعد لإلغاء التدريبات المشتركة مع جيوش بلدان انتشر فيها الفيروس، وأشار الجيش إلى "أنه لم يتم إلغاء أي تدريب حتى الآن".

وجاء الإعلان عن إرجاء الزيارة قبل ساعات فقط، من تحذير إسرائيل لرعاياها من السفر إلى شمال إيطاليا، ويأتي القرار الإسرائيلي، بعد أن أعلنت روما وفاة 7 أشخاص جراء فيروس كورونا، وإصابة أكثر من 130 شخصا به.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في بيان لها عن "تحذير من السفر إلى شمال إيطاليا"، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها "توصي بعدم السفر الى هناك بسبب انتشار فيروس كورونا".

كما تدرس وزارة الصحة بفرض الحجر الصحي مدة 14 يوما على العائدين من إيطاليا.

وبدأت إسرائيل بترحيل ألف سائح من كوريا الجنوبية وإعادتهم الى بلادهم، بعد إلغاء برامج رحلاتهم والنشاطات، التي سيشاركون بها.