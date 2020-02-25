إيران.. ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95.

ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنزل وعدم السفر إلا للضرورة لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة أنباء إرنا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.