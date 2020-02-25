طائرة تركية قادمة من طهران تحول مسارها من اسطنبول إلى أنقرة للاشتباه بإصابة أحد ركابها بالكورونا

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تحويل مسار طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران إلى أنقرة بدلا من اسطنبول للاشتباه بإصابة أحد ركابها بفيروس كورونا الجديد.

ونقل موقع أخبار هيئة الطيران المدني التركية أنه "تم تحويل مسار طائرة ركاب قادمة من طهران إلى اسطنبول، إلى مطار أسن بوغا في أنقرة بعد الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا الجديد، وتم إعلان حالة الطوارئ في مطار أسن بوغا".

وأوضح الموقع "132 راكبا كانوا على متن الطائرة، وتم وضع الراكب الذي يٌعتقد أنه يحمل الجنسية التركية في الحجر الصحي بشكل فوري".

وقررت السلطات التركية، يوم الأحد الماضي، إغلاق الحدود مع إيران، على خلفية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران.

كما وأعلنت الخطوط الجوية التركية، يوم الاثنين، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى 27 فبراير/ شباط الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

يتبع..