خبير: تسليم المروحيات الأمريكية للهند لن يقوض موقع روسيا في السوق الهندية

قال إيغور كوروتشنكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، إن تسليم طائرات الهليكوبتر الأمريكية إلى الهند لن يقوض موقع روسيا الواسع الانتشار في هذا السوق.

وأكد الخبير كوروتشنكو لوكالة "سبوتنيك" أنه: "لم يتم توقيع عقود التوريد بعد، لكن حتى بعد التوقيع لن يقوض هذا الموقف الروسي في السوق الهندية".

وأشار إلى أن روسيا موجودة في سوق الأسلحة في الهند وهي مستعدة للتنافس مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخبير: "سننافس... على الأقل نحن ننافس بشكل صريح على عكس الولايات المتحدة. ونأمل أن تستمر الهند كشريك مهم وأن يظل التعاون العسكري التقني أحد العوامل المهمة في تعزيز العلاقات الروسية الهندية".

في الوقت نفسه، أوضح أنه في السنوات الأخيرة، قامت الهند بتنويع مشترياتها من الأسلحة، وبالتالي فإن السوق هناك منافسة للغاية.

واستذكر كوروتشنكو أن الهند تستخدم الآن كمية كبيرة من المعدات العسكرية الروسية (طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 ومقاتلات سوخوي 30 وعدة مئات من دبابات "تي 90" T-90S - تم شراؤها من روسيا.

وأشار الخبير إلى أن تنفيذ "عقد ضخم" لتزويد أنظمة الدفاع الجوي S-400 إلى الهند بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار قد بدأ الآن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي