ترامب يعلن القضاء على خلافة "داعش" بشكل تام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تدمير نفوذ الخلافة الإقليمي لـ"داعش" بنسبة 100%، بعد أن مات خليفتها البغدادي.

ونشر البيت الأبيض في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في الهند "أنه وتحت إدارته تم القضاء على نفوذ الخلافة لدولة داعش على الأرض بنسبة 100%"، منوهاً على أن هذا كل ذلك كان "بفضل قوة الجيش الأمريكي".

Президент Дональд Трамп: Сегодня территориальный халифат ИГИЛ на 100% уничтожен, а чудовище, известное как Аль-Багдади, основатель и лидер ИГИЛ, мёртв. pic.twitter.com/66BymNfmpc — США по-русски (@USApoRusski) February 25, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إن سوريا والعراق كانتا أكثر المتضررين من مخلفات إرهاب داعش وتوابعه".

وأكد أن الآن لم يعد أي أثر للخلافة على الأرض.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند يوم أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.