وزارة الصحة الأذربيجانية تعلن احتجاز 4 إيرانيين للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز أربعة مواطنين إيرانيين في أحد المستشفيات بالعاصمة باكو للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاء في البيان المشترك لوزارة الصحة الأذربيجانية والوكالة الحكومية للتأمين الصحي: "وفقا لبيانات المركز الطبي في باكو، فقد تم احتجاز أربعة مواطنين إيرانيين بقسم الأمراض المعدية بالمركز للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا. وتبلغ أعمار المواطنين الإيرانيين المصابين 19-21 عاماً، وقد وصلوا إلى باكو منذ بضعة أيام. ولجأوا إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة لديهم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.