إصابة نائب وزير الصحة الإيراني أيرج حريرجي بفيروس كورونا

وجاء في التغريدة "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانية أيرج حريرجي بفيروس كورونا بعد العمل الدؤوب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية".

تست کرونای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که در چند روز گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت، مثبت اعلام شد. — علیرضا وهاب‌زاده (@vahabzadeh_ali) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

كما وأعلنت الخطوط الجوية التركية، يوم أمس الاثنين، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى 27 فبراير/ شباط الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

بينما أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز أربعة مواطنين إيرانيين في أحد المستشفيات بالعاصمة باكو للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.